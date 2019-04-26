Мечети на Шри-Ланке взяли под усиленную охрану во время пятничных молитв

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские со служебными собаками взяли под охрану мечети на Шри-Ланке во время пятничной молитвы мусульман на фоне опасений ответных нападений за серию терактов на католическую Пасху в прошлое воскресенье, передают западные СМИ.

Некоторые мечети на острове отменили богослужения, отмечается в сообщении.

Министерство по делам ислама и культурным вопросам в знак солидарности с христианами, церкви которых закрыты из соображений безопасности, призвало мусульман вместо похода в мечеть, помолиться дома.

Некоторые мусульмане Шри-Ланки выразили опасения, что их могут преследовать исламские радикалы, после того как руководство мусульманской общины заявило, что нападавшие не будут похоронены на территории мечетей страны.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По уточненным данным, жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Власти Шри-Ланка заявили, что пасхальные теракты могли стать ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии в марте.