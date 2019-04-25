В католических храмах на Шри-Ланке временно отменены церковные службы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В католических храмах на Шри-Ланке временно отменили церковные службы, пока в стране не улучшится ситуация с безопасностью, передает в четверг телеканал CNN.

Меры приняты по указанию архиепископа Коломбо кардинала Малколма Ранджита после недавней серии терактов. Ожидается, что ограничения останутся в силе до понедельника, 29 апреля.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки объявили, что пасхальные теракты стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в марте.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГ.