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В католических храмах на Шри-Ланке временно отменены церковные службы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В католических храмах на Шри-Ланке временно отменили церковные службы, пока в стране не улучшится ситуация с безопасностью, передает в четверг телеканал CNN.

Меры приняты по указанию архиепископа Коломбо кардинала Малколма Ранджита после недавней серии терактов. Ожидается, что ограничения останутся в силе до понедельника, 29 апреля.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки объявили, что пасхальные теракты стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в марте.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. По информации CNN, атаки совершили девять террористов-смертников. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГ.

Взрывы на Шри-Ланке

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Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого АнтонияПосле взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо......в церкви Святого Антония в Коломбо......и в отеле Shangri-La в столице Шри-ЛанкиВнутри церкви Святого Антония после атаки......и разрушения снаружиВ больнице города КоломбоПогибшие при взрыве в церкви Святого Антония......и их родныеОколо церкви Святого Антония
Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого Антония
Шри-Ланка

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