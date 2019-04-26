Самолеты ВВС США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в пятницу совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V вначале совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края, начиная от района Большого Сочи, а затем в течение около пяти часов курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма и Керченского пролива. В общей сложности он совершил не менее семи пролетов у берегов полуострова. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к Крыму на расстояние 45 км.

Одновременно с ним у Черноморского побережья России выполнял задание американский морской разведчик Poseidon. Он также совершил пролеты вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от Керченского пролива, а также у Кубани. При этом большую часть времени самолет провел вблизи Севастополя. В общей сложности самолет летал у черноморских границ России около трех часов.

Кроме того, в пятницу был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V у границ России на Балтике. Американский разведчик провел два пролета вдоль границы Калининградской области, совершая их в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

Как сообщалось, накануне стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.