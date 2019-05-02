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Американские самолеты провели разведку у западных и южных границ России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты RC-135V в четверг совершили многочасовые полеты вдоль российских рубежей на Балтике и Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил очередной облет вокруг Калининградской области. В общей сложности у российских границ на Балтике он выполнял задание в течение около трех часов.

Тем временем, аналогичный американский разведчик, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, совершал полет у черноморских границ России. Первоначально после дозаправки с американским самолетом-заправщиком над юго-востоком Черного моря он пролетел вдоль побережья Абхазии и Краснодарского края, а затем в течение около пяти часов курсировал у побережья Крыма по линии от его западной оконечности, вдоль юго-западного и южного побережья полуострова до Керченского пролива.

Как сообщалось, накануне стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили аналогичные многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани. У границ Калининградской области также был зафиксировано трехчасовой полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V.

ВВС США РФ

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