Поиск

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна, добавил он.

Ранее в пятницу МЧС России отправило в Луганск своих сотрудников для помощи местным коллегам.

Взрыв на шахте произошел в четверг, в этот момент в забое находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.

ЛНР

Новости по теме

Новости

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Россиянка Мария Бутина попросила американский суд о снисхождении

В Минске нашли техническое решение проблемы "грязной" нефти из РФ

В Минске нашли техническое решение проблемы "грязной" нефти из РФ

Трамп заявил, что США не платили КНДР за медпомощь умершему после тюрьмы студенту

В США уроженку РФ, выдававшую себя за богатую наследницу, признали виновной в хищении более $200 тыс.

Нефть эталонных марок резко подешевела

В Минске начались экстренные переговоры по ситуации с российской нефтью

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');