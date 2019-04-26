Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тело пятого погибшего в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна, добавил он.

Ранее в пятницу МЧС России отправило в Луганск своих сотрудников для помощи местным коллегам.

Взрыв на шахте произошел в четверг, в этот момент в забое находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров.