Стало известно о четвертом погибшем в аварии на шахте под Луганском

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тело четвертого горняка, погибшего в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщил в пятницу журналистам глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Он отметил, что тело уже осмотрено судмедэкспертами и доставлено в морг.

Глава МЧС ЛНР уточнил, что спасатели отводят газ из заваленных мест, продолжается поиск пострадавших, устанавливается крепеж для прохода по штрекам (горизонтальная выработка без прямого выхода на поверхность). По его словам, на месте аварии работают два звена горноспасателей, всего около ста человек.

Судьба 13 горняков остается неизвестной.

Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи коллегам в спасении горняков с аварийной шахты "Схидкарбон".

В МЧС РФ напомнили, что во время аварии в минувший четверг в забое на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров. Ранее сообщалось о трех погибших и 14 пропавших без вести.