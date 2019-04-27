Тела всех погибших горняков на шахте под Луганском подняли на поверхность

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 погибших в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском горняков, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Как он написал в твиттере, их тела уже подняты на поверхность.

Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность. Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших. — Леонид Пасечник (@glavalnr) 27 апреля 2019 г.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте "Схидкарбон" утром 25 апреля. В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. По просьбе властей ЛНР на место ЧП для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на шахте "Схидкарбон" под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.