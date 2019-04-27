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Тела всех погибших горняков на шахте под Луганском подняли на поверхность

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 погибших в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском горняков, сообщил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Как он написал в твиттере, их тела уже подняты на поверхность.

Взрыв метана, приведший к обрушению породы, произошел на шахте "Схидкарбон" утром 25 апреля. В результате инцидента, по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. По просьбе властей ЛНР на место ЧП для участия в поисково-спасательной операции прибыли горноспасатели МЧС России.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на шахте "Схидкарбон" под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.

Угледобывающее предприятие "Схидкарбон" находится в поселке городского типа Юрьевка Лутугинского района.

Со второго полугодия 2014 года в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность.

Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат (АМК), а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Украина Донбасс ЛНР Луганск Схидкарбон

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