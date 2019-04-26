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Украина предложила помощь семьям погибших на шахте в ЛНР горняков

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украинское правительство должно оказать поддержку семьям горняков, погибших в результате взрыва на шахте в ЛНР, заявил в пятницу депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы понимаем, что сегодня Украина не контролирует эту территорию. Но необходимо... чтобы кабинет министров выразил свою поддержку, свою позицию относительно того, что мы готовы помочь", - сказал он. Гончаренко выступил за то, чтобы предложить помощь спасателей на месте аварии, а также оказать помощь семьям погибших.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука отметил, что правительство разделяет позицию депутата.

"Думаю, что сегодня мы проведем совместное совещание с коллегами из других ведомств и будут приняты меры для реагирования на эти события, в том числе те меры, которые Вы предложили относительно поддержки детей погибших, выплат компенсаций", - заявил он.

В четверг взрыв произошел на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка. В тот момент в забое находились 17 горняков. Известно о трех погибших, 14 человек числятся пропавшими без вести.

МЧС России направило своих сотрудников в ЛНР для помощи местным коллегам.

Украина ЛНР

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