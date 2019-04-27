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Благодатный огонь из Иерусалима доставлен во Владимирский собор Киева

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Почетный патриарх ПЦУ Филарет сообщил о прибытии благодатного огня во Владимирский собор.

"Благодатный огонь торжественно встретили настоятель Владимирского собора протоиерей Борис Табачек вместе с духовенством храма, многочисленные прихожане, жители и гости Киева", - говорится в заявлении Филарета в фейсбуке.

Огонь привез митрополит Луцкий и Волынский Православной церкви Украины Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме.

Ранее издание Страна.ua сообщило, что, несмотря на вмешательство посольства Украины в Израиле, делегации новой украинской церкви (ПЦУ) не удалось получить разрешение Иерусалимского патриарха на участие в совместной молитве внутри храма Гроба Господня, где в Великую субботу сошел благодатный огонь.

"Любой желающий может прийти к храму и получить благодатный огонь - это дозволено всем, ведь праздник. Но вот попасть внутрь святыни, а также провести там совместную молитву или провести служение в соборе Иерусалима накануне, ваша вторая церковь (ПЦУ - ИФ) не может. У них на это нет разрешений", - приводит издание слова представителя Иерусалимского патриархата.

Списки официальных делегаций подавались на утверждение в Иерусалим еще за полгода до Пасхи, поэтому у патриархата было достаточно времени, чтобы проверить каждого. При этом Иерусалимская патриархия ужесточила проверку документов всех приезжающих священнослужителей, особенно из Украины: делегации должны предоставить специальную справку о своей конфессии и заполнить целый ряд анкет.

Украина

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