Поиск

В храме Христа Спасителя началась патриаршая пасхальная служба

Патриарх Кирилл поздравил православных

В храме Христа Спасителя началась патриаршая пасхальная служба
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Незадолго до полуночи в Великую субботу в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба, которую возглавил патриарх Кирилл.

Перед началом богослужения, которое транслируется по федеральным телеканалам, предстоятель Церкви обратился к зрителям с поздравлениями, призвав их "жизнью своей утверждать добро и справедливость".

"Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто радуется Светлому Христову Воскресению. Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", - сказал патриарх в пасхальном телеобращении.

Предстоятель Русской православной церкви призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание. "Как Спаситель распростер на кресте Свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у Него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего", - считает патриарх Кирилл.

Он пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" - заключил свое послание предстоятель.

Задолго до начала службы в храме собралось несколько тысяч верующих, среди которых были в том числе российские политики и деятели культуры.

Перед началом богослужения духовенство занесло находившуюся в центре храма плащаницу в алтарь, после чего, по традиции, был потушен свет, и остались гореть лишь свечи в руках молящихся. В этой торжественной и сосредоточенной обстановке верующие ожидали наступления главного христианского праздника.

Ближе к полуночи начался крестный ход вокруг главного собора Русской церкви. Во время этого шествия будет возглашено о Воскресении Христовом.

Перед самым началом крестного хода в храм был доставлен огонь от Гроба Господня, только что привезенный в Россию из Иерусалима.

Россия РПЦ

Новости по теме

Новости

Путин и Медведев пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

В Москве продлили "желтый" уровень опасности из-за угрозы пожаров

Число пострадавших от отравления наркотиками в "Матросской тишине" достигло трех

Подмосковные полицейские уволены после избиения до смерти отца спортсмена Юнусилау

Возбуждено дело о гибели арестанта из-за отравления наркотиками в "Матросской тишине"

Все СИЗО Москвы проверят после смерти заключенного от передозировки наркотиков

Все СИЗО Москвы проверят после смерти заключенного от передозировки наркотиков

Два человека погибли при стрельбе у метро "Новые Черемушки" в Москве

Аномальное тепло в Москве побило рекорд года второй день подряд

Погибшей под поездом на "Фрунзенской" оказалась 16-летняя девушка

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на Пасху

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании на Пасху
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');