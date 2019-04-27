В храме Христа Спасителя началась патриаршая пасхальная служба

Патриарх Кирилл поздравил православных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Незадолго до полуночи в Великую субботу в храме Христа Спасителя началась пасхальная служба, которую возглавил патриарх Кирилл.

Перед началом богослужения, которое транслируется по федеральным телеканалам, предстоятель Церкви обратился к зрителям с поздравлениями, призвав их "жизнью своей утверждать добро и справедливость".

"Я бы хотел сегодня обратиться к каждому, кто радуется Светлому Христову Воскресению. Если ваше сердце озарено пасхальным светом, станьте светильниками для окружающих. Пусть ваши уста вдохновенно свидетельствуют о реальности воскресения", - сказал патриарх в пасхальном телеобращении.

Предстоятель Русской православной церкви призвал "обнять любовью" тех, кто рядом, подарить им свою заботу и внимание. "Как Спаситель распростер на кресте Свои объятия, чтобы обнять весь человеческий род, так и нам следует научиться у Него любви. Любви безусловной, любви щедрой, ищущей блага для ближнего", - считает патриарх Кирилл.

Он пожелал верующим, чтобы их никогда не покидала пасхальная радость. "Воистину Воскресе Христос!" - заключил свое послание предстоятель.

Задолго до начала службы в храме собралось несколько тысяч верующих, среди которых были в том числе российские политики и деятели культуры.

Перед началом богослужения духовенство занесло находившуюся в центре храма плащаницу в алтарь, после чего, по традиции, был потушен свет, и остались гореть лишь свечи в руках молящихся. В этой торжественной и сосредоточенной обстановке верующие ожидали наступления главного христианского праздника.

Ближе к полуночи начался крестный ход вокруг главного собора Русской церкви. Во время этого шествия будет возглашено о Воскресении Христовом.

Перед самым началом крестного хода в храм был доставлен огонь от Гроба Господня, только что привезенный в Россию из Иерусалима.