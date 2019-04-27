Благодатный огонь первым в России встретили на Ставрополье

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в субботу вечером спецрейсом прибыл в Ставрополь к пасхальным празднованиям, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

"Нам удалось очень быстро доставить Благодатный огонь в Ставрополь. В ближайшие часы его частицы попадут во все уголки нашего края, в городские и сельские приходы, в каждый храм, в каждый дом", - сообщил глава ставропольской паломнической миссии, член Совета Федерации Михаил Афанасов журналистам в аэропорту Ставрополя, куда прибыл спецборт.

На встрече благодатного огня присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, казаки Терского казачьего войска, представители епархий, расположенных на территории Ставропольского края, а также соседних регионов СКФО, представители местной власти, приехавшие из самых отдаленных уголков Ставрополья.

После торжественной встречи в аэропорту Ставрополя Благодатный огонь перевезут в Казанский кафедральный собор, где ночное пасхальное богослужение возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

На Пасху запланирован крестный ход между центральными соборами Ставрополя. Большие праздничные богослужения намечены в Пятигорской и Черкесской епархии.