Телевидение КНДР показало фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Корейское центральное телевидение показало 50-минутный документальный фильм о недавней поездке лидера Ким Чен Ына в Россию на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поездка Кима в Россию - это историческое событие, проложившее путь к инновационному повороту, который еще больше укрепит традиционные, добросовестные и сотруднические отношения в соответствии с требованиями новой эпохи и в новых реалиях. Оно будет сиять в истории солидарности Северной Кореи и России", - говорится в документальном фильме.

Несколько раз были показаны кадры с толпами журналистов и местных жителей в ожидании кортежа северокорейского лидера, тем самым демонстрировалось особое внимание зарубежных СМИ к визиту Ким Чен Ына в Россию и его встрече с президентом РФ В.Путиным.

В фильме также есть эпизод, когда некий человек просит лидера КНДР во время его обеда с губернатором Приморского края Олегом Кожемякой в местном ресторане подписать книгу на память.

Ким Чен Ын оставил в книге надпись: "Надеюсь, что этот момент станет большим воспоминанием".

При этом в фильме не упоминается денуклеаризация как один из главных вопросов для обсуждения между лидерами КНДР и России.

Ранее ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын во время саммита с В.Путиным заявил, что мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от позиции Вашингтона.

Российские СМИ, в свою очередь, сообщили, что президент РФ в разговоре с северокорейским лидером подчеркнул важность дипломатического решения ядерной проблемы.

Прошедший во Владивостоке на прошлой неделе саммит Ким Чен Ына и В.Путина стал первой встречей лидеров России и Северной Кореи за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

Кроме того, визит Ким Чен Ына в столицу Дальнего Востока стал первой зарубежной поездкой северокорейского лидера после второго саммита с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое в феврале. Та встреча закончилась преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции двух лидеров. Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

В начале марта государственное телевидение КНДР показало аналогичный документальный фильм об участии Ким Чен Ына в ханойском саммите.

В фильме заявлялось, что Северная Корея и США могут написать новую историю, если вступят в переговоры со "справедливым предложением, соответствующим отношением и волей к решению проблемы".