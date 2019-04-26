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Daimler удивился наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

Экспорт в Северную Корею предметов роскоши, в частности, автомобилей класса "люкс", запрещен резолюцией ООН

Daimler удивился наличием у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В концерне Daimler недоумевают, каким образом лидер КНДР Ким Чен Ын смог получить в свое распоряжение лимузин германского производства.

"Мы не знаем, как эти автомобили были доставлены в Северную Корею", - приводит агентство Associated Press слова представителя концерна Зильке Мокерта.

По ее словам, Daimler не занимается никаким бизнесом с КНДР на протяжении более 15 лет.

Мокерт указала, что для компании экспорт продукции в соответствии с законодательством является "главным принципом ответственной предпринимательской деятельности".

"Чтобы не допустить поставок в Северную Корею или в какие-либо ее посольства в мире, Daimler реализует специальный процесс контроля над экспортом. Продажа автомобилей третьей стороной, в особенности подержанных автомобилей, не контролируется нами и не входит в нашу зону ответственности", - добавила представитель.

Агентство Associated Press напоминает, что Ким Чен Ын не раз пользовался производимыми Daimler бронированными лимузинами на различных саммитах. В частности, на таком автомобиле он передвигался во время саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе, а также ранее на саммите с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое.

Интерес вокруг наличия у лидера КНДР лимузина Daimler вызван тем, что в соответствии с резолюцией СБ ООН экспорт в Северную Корею предметов роскоши, в частности, автомобилей класса "люкс", запрещен.

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Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу утром в среду. На приграничной железнодорожной станции Хасан северокорейский лидер остановился, чтобы попробовать приветственный каравай.
Daimler Ким Чен Ын Северная Корея

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