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Ким Чен Ын вернулся на поезде в Северную Корею

Ким Чен Ын вернулся на поезде в Северную Корею
Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде вернулся на родину после визита в РФ "под сердечное ликование масс", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высший руководитель под сердечное ликование масс вышел из вагона, принял рапорт от начальника почетного караула КНА", - говорится в сообщении агентства.

"Ким Чен Ын совершил бессмертные заслуги во внешней деятельности для защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, во имя самостоятельной жизни и счастливого будущего нашего народа, и благополучно возвратился на родину. Уважаемый высший руководитель, отвечая на горячее ликование масс, послал всему любимому народу теплый привет возвращения", - добавляется в сообщении.

Ким Чен Ын впервые посетил Россию 25 апреля для встречи с Владимиром Путиным. Лидеры провели двухчасовую беседу "тет-а-тет". Ким Чен Ын пригласил российского президента посетить КНДР, на что тот ответил положительно.

КНДР Ким Чен Ын

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