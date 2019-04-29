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В Индонезии 272 человека умерли из-за усталости от подсчета голосов на выборах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Индонезии умерли 272 человека, участвовавших в ручном подсчете миллионов голосов после выборов 17 апреля, пишет в понедельник газета The Guardian.

Представитель центральной избирательной комиссии страны отметил, что смерть сотрудников связана с последствиями усталости от переработок. Еще 1878 человек заболели. По его словам, министерство здравоохранения призывает позаботиться о пострадавших людях, в то время как министерство финансов занимается выплатами компенсаций родственникам погибших.

27 апреля для сокращения расходов в Индонезии были организованы сразу и президентские, и парламентские выборы национального и регионального уровней. Издание отмечает, что всего в стране 193 миллиона избирателей, на избирательные участки пришли 80% из них. Каждый участник заполнял до пяти бюллетеней.

В ЦИК Индонезии планируют завершить процесс подсчета голосов 22 мая.

Индонезия

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