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Шесть человек погибли в беспорядках в Джакарте из-за итогов выборов президента

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, более 200 получили ранения во время протестов в Джакарте против итогов президентских выборов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на губернатора города Аниса Басведана.

По данным агентства, сторонники проигравшего на выборах Прабово Субианто в среду кидали в полицейских камни и жгли транспортные средства. В свою очередь, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В правоохранительных органах подчеркивают, что акции протеста, вероятно, были спланированы. Число задержанных составляет несколько десятков человек.

Накануне стало известно, что на выборах победил действующий президент Индонезии Джоко Видодо, набравший 55,5% голосов.

По официальным данным, Субианто получил 44,5% голосов. Он уже объявил, что не согласен с результатами выборов и намерен оспорить их в Конституционном суде.

Видодо является членом Демократической партии борьбы Индонезии, Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Видодо набрал большинство голосов, а Субианто покинул президентскую гонку еще до официального объявления результатов выборов.

Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля, а официальные результаты голосования были объявлены 21 мая.

Индонезия

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