На Украине задержали белоруса, возившего героин в луковицах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - На Украине задержали гражданина Белоруссии, более пяти лет находившегося в международном розыске по линии Интерпола за торговлю наркотиками, сообщили в белорусском МВД.

"За фигурантом тянется длинный шлейф преступной деятельности, связанной с организацией поставок героина в нашу республику, в том числе довольно экстравагантным способом - упакованным в луковицы", - заявили в министерстве.

Как рассказали в МВД, еще в сентябре 2010 года сотрудники белорусского наркоконтроля задержали на дороге "Брест-Минск-граница Российской Федерации" автомобиль с российскими номерами. "В нем наркокурьер перевозил около 28 кг героина. При проведении осмотра автомобиля в боковых панелях заднего пассажирского сиденья милиционеры обнаружили 187 упаковок округлой формы, замаскированных под лук. Герметично спрессованная масса серого цвета по заключению экспертов оказалась героином", - отметили в МВД.

В Министерстве сообщают, что расследование привело к раскрытию деятельности транснациональной преступной группы, которая занималась поставками героина из Средней Азии и через Белоруссию переправляла наркотики на Украину и в страны Евросоюза.