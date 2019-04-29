Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Превращающие свет в электричество камни, новые морские вирусы и способ обмануть системы видеонаблюдения

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые обнаружили возникновение электрического тока под воздействием солнечного света в неорганических системах. Это напоминает первые этапы усваивания энергии Солнца бактериями и растениями в процессе фотосинтеза. Ученые впервые описали неживой аналог первых этапов фотосинтеза. Открытое явление протекает в богатых железом и марганцем минералах и почвах.

- Международная команда ученых собрала образцы морской воды в разных частях Мирового океана и обнаружила почти 200 тысяч видов морских вирусов. До этого были известны лишь 15 тыс. таких видов. Примерно 60% биомассы Мирового океана приходится на микробов, играющих ключевую роль в океанических экосистемах. На жизнь и видовой состав этих микроорганизмов сильно влияют морские вирусы. Ученые в своей новой работе не только выявили в Мировом океане пять экологических зон обитания вирусов, но и нашли очаг их биоразнообразия в Арктике. Ранее считалось, что полярный регион будет беднее с этой точки зрения, чем экваториальный.

- Система отслеживания эффективности работников на складах Amazon за год автоматически уволила около 300 сотрудников компании в американском городе Балтимор. Для оценки эффективности работников Amazon использует несколько метрик, в том числе "Time Off Task", отражающую время, в течение которого работник не выполнял свои обязанности. Если время, проведенное не за работой составляет от 30 минут до часа в день, работник получает обычное письменное предупреждение. Если от часа до двух - он получает последнее письменное предупреждение. А если он не выполняет работу на протяжении двух и более часов, за этим следует увольнение. За год сотрудник может получить до пяти обычных письменных выговоров и не более одного последнего, иначе система так же автоматически формирует уведомление об увольнении.

- Нейросетевые алгоритмы обнаружения людей, работающие в системах видеонаблюдения, можно обмануть картонкой со специально сгенерированным изображением. В основе метода - создание состязательных изображений, заставляющих сверточные нейросети "узнавать" объекты других классов. В своей работе авторы использовали популярный алгоритм YOLOv2, основанный на сверточной нейросети. В ответ на входное изображение он выдает кадр, на котором обнаруженные объекты обведены прямоугольником, а также указывает уровень уверенности в классификации каждого объекта. За создание состязательного изображения отвечал алгоритм, разработанный исследователями.

- 17 апреля многие научно-популярные издания написали о первом межзвездном метеоре. Его совместно с коллегами обнаружил гарвардский астроном Абрахам Лоэб. Однако, как оказалось, этот межзвездный метеор не был первым. Почти 13 лет назад, в июле 2006 года, астрономы увидели на самом большом российском телескопе метеороид размером около миллиметра, двигавшийся со скоростью около 300 км в секунду. Существуют данные о присутствии пыли и в межгалактическом пространстве, поэтому такая пылинка могла попасть в атмосферу Земли и сгореть прямо на глазах у телескопа БТА. N+1 разобрался, как ученые отличают межзвездную пыль от местной и много ли ее сгорает в атмосфере у нас над головой.



- На сегодня в мире существует множество организаций, которые хранят огромные базы генетических данных людей. С развитием биотехнологий встает вопрос и о конфиденциальности генетических данных. Организации, занимающиеся исследованием генома, можно для простоты поделить на четыре типа - каждый со своими целями, бизнес-моделями и организацией хранения данных. О том - в каких целях эти данные можно использовать и стоит ли бояться их возможной утечки.



- Современная наука - иерархическая система со своими правилами. Однако проводить научные исследования могут не только сотрудники профильных институтов, но и все прочие люди, в том числе дети. Иногда такие попытки оказываются крайне успешными. Особенно когда на помощь начинающим ученым приходят современные технологии - онлайн-ресурсы с научными базами данных, доступное лабораторное оборудование и новейшие материалы. N+1 рассказал о научных открытиях, сделанных детьми: от скрупулезного поиска источника криптококкоза (заболевание, вызываемое дрожжевыми грибами Cryptococcus neoformans, характеризуется поражением ЦНС, лёгких, кожи, слизистых оболочек) до случайных палеонтологических находок.