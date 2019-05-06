Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Опасное влияние сериала 13 Reasons Why, происхождение золота на Земле и тест на синдром хронической усталости

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые, кажется, нашли возможный способ диагностировать синдром хронической усталости по крови, причем в небольшом эксперименте их тест показал стопроцентную эффективность. Однако конкретный механизм работы тест-системы пока не ясен. Эксперты считают, что до полноценного диагностического теста пока далеко, так как новое исследование, в частности, не отвечает на два ключевых вопроса: можно ли с помощью теста отделить синдром хронической усталости от других заболеваний, вызывающих похожие симптомы, и что именно оценивает тест - причину или последствие болезни.

- Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США статистически значимо выросло в месяц после премьеры сериала 13 Reasons Why. Сериал онлайн-сервиса Netflix рассказывает историю школьницы, которая покончила с собой и оставила однокласснику кассеты с описанием 13 причин своего суицида. Авторы исследования не оценивают причинно-следственную связь и не могут исключить, что на уровень самоубийств повлияли неучтенные факторы, но эксперты отмечают высокое качество работы.

- Ученые выяснили, что за 80 миллионов лет до рождения Солнечной системы рядом произошло слияние нейтронных звезд, которое породило, например, золото на Земле. Только слияние нейтронных звезд может объяснить соотношение изотопов урана и других тяжелых элементов в метеоритах. Эти элементы могли сформироваться только в результате так называемого r-процесса, который идет именно в процессе слияния нейтронных звезд. Математическое моделирование показало, что взрывы сверхновых, хотя и происходят часто, не могли обеспечить нужное количество тяжелых элементов. В то же время слияние нейтронных звезд - событие достаточно редкое, чтобы до Солнечной системы могло дойти в достаточном количестве вещество от такого слияния в другой области Галактики.

- Ученые проанализировали "геномный ландшафт" Внутренней Евразии - огромной территории, на которой сейчас находятся девять стран. Оказалось, что смешение генов между жителями восточной и западной частей континента происходило многократно, в разное время. Так, например, в геноме коренных американцев и жителей территории, окружающей Берингов пролив, Чукотское и Берингово моря, есть "наследство" мезолитических охотников-собирателей из Восточной Евразии и жителей Сибири эпохи плейстоцена.

- Астрономы описали необычную динамику в двойной системе черной дыры и обычной звезды V404 Лебедя, в которой направление струи выбросов компактного объекта меняется на масштабе минут. Объяснить наблюдаемое поведение ученые предложили эффектом Лензе-Тирринга. Этот феномен возможен в случае вращающихся массивных тел, которые могут увлекать само пространство-время своим вращением, из-за чего все объекты вокруг также вынуждены двигаться по кругу в ту же сторону.



- Гравитационно-волновые обсерватории LIGO и Virgo с начала нового периода наблюдений все чаще регистрируют новые гравитационные волны. Чувствительность обеих обсерваторий значительно выросла, и у астрофизиков есть все основания полагать, что по мере дальнейшей модернизации установок гравитационные волны от слияния черных дыр и нейтронных звезд будут фиксироваться все чаще. N+1 спросил у астронома Сергея Попова, что именно мы можем узнать благодаря гравитационным волнам и правда ли, что после открытия самих волн ученых ждет лишь рутина и ничего интересного.