Президент Эстонии демонстративно ушла с церемонии присяги правительства

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд демонстративно покинула церемонию присяги нового правительства, которая прошла в понедельник в Таллине; при этом многие обратили внимание на то, что из Белого зала парламента, где проходило подписание, исчезли флаги Евросоюза.

Как заявил депутат от Партии реформ Марко Михкельсон, флаги убрали по единоличному распоряжению нового спикера парламента Эстонии, члена партии EKRE (Консервативная народная партия Эстонии) Хенна Пыллуааса. "Отличный подарок от второй персоны государства накануне 15-й годовщины вступления Эстонии в Европейский союз", - написал Михкельсон в своем фейсбуке

Он также отметил, что президент Эстонии покинула Белый зал, когда присягу приносил член EKRE, министр информационных технологий и внешней торговли Марти Куузик; позже Кальюлайд вернулась на церемонию. По данным СМИ, премьер-министр Юри Ратас в понедельник обсуждал с руководством консерваторов вопрос о замене Куузика на посту министра из-за подозрений в домашнем насилии, однако EKRE навстречу не пошла.

При этом часть депутатов от EKRE демонстративно продолжала сидеть, пока президент подписывала документ о принятии правительством присяги, а Кальюлайд отказалась поздравить членов нового правительства со вступлением в должности.

"Такого цирка в плохом смысле слова в Эстонии раньше не было", - заявил Михкельсон.

Консервативная народная партия позиционируется в Эстонии как националистическая, евроскептическая, ксенофобная и гомофобная. В то же время популистская политика консерваторов пользуется популярностью среди населения. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. В новом составе правительства они получили пять министерских портфелей из 15.