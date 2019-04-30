Эстонского министра уволили спустя сутки после назначения

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик во вторник освобожден от должности, не пробыв на ней и суток.

"Президент Керсти Кальюлайд освободила сегодня вечером по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика", - говорится в обнародованном указе главы государства.

В понедельник на Куузика было возбуждено уголовное дело из-за сообщений о том, что он годами "морально и физически терроризировал" бывшую жену. Сам политик назвал статьи информационной операцией против него.

О том, что эти сведения не соответствуют действительности, заявила и бывшая жена Куузика. Она опубликовала заявление, в котором назвала сообщения о домашнем насилии в ее семье информационной атакой и подлостью.

"Два инцидента, закончившиеся переломами руки, - это несчастные случаи, к ним Марти не имеет никакого отношения", - говорится в письме.

Куузик входил в состав нового правительства Эстонии, которое приступило к деятельности в понедельник после приведения к должностной присяги. Когда Куузик приносил присягу, президент Эстонии Керсти Кальюлайд демонстративно вышла из зала парламента. Она также отказалась поздравлять новое правительство, несмотря на то, что ей это предложил спикер парламента Хенн Пыллуаас.