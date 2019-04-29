В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

По данным газеты, коттедж Втюрина в Дроздах-2 (поселок в пригороде Минска, где живут высокопоставленные чиновники) опечатан. Утверждается, что чиновника забрали неделю назад. По сведениям источника газеты, Втюрин задержан "за взятки".

В КГБ Белоруссии эту информацию комментировать отказались.

Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет, в 2007 - 2014 годах был ее руководителем. С 2014 года занимает должность заместителя госсекретаря Совбеза.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Белоруссии.