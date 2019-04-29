Поиск

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

По данным газеты, коттедж Втюрина в Дроздах-2 (поселок в пригороде Минска, где живут высокопоставленные чиновники) опечатан. Утверждается, что чиновника забрали неделю назад. По сведениям источника газеты, Втюрин задержан "за взятки".

В КГБ Белоруссии эту информацию комментировать отказались.

Втюрин проработал в службе безопасности президента Белоруссии почти 20 лет, в 2007 - 2014 годах был ее руководителем. С 2014 года занимает должность заместителя госсекретаря Совбеза.

Втюрин уроженец Пензы. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России, а потом Академию МВД Белоруссии.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российских байкеров не пустили в Грузию

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Создателями крупнейшей в истории Белоруссии нарколаборатории оказались россияне

"Чистая" нефть из России пока не поступила в Белоруссию

Маск еще раз договорился с SEC, о чем он может писать в твиттере

Маск еще раз договорился с SEC, о чем он может писать в твиттере

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Телевидение КНДР показало фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию

Один человек погиб во время стрельбы в американском Балтиморе

Социалисты не смогут обеспечить большинство в парламенте Испании

Социалисты не смогут обеспечить большинство в парламенте Испании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');