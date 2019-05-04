Экс-замглавы Совбеза Белоруссии задержали за взятку от российской компании

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрей Втюрин задержан с поличным при получении взятки от российской компании, сообщили в субботу в Комитете государственной безопасности республики.

"Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу. Накануне он был задержан с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь", - рассказали в ведомстве.

По информации комитета, представителю российской компании также предъявлено обвинение в даче взятки.

"Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме, - заявили в ведомстве. - К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу".

КГБ продолжает необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в комитете.

Ранее ряд белорусских СМИ сообщил о задержании Втюрина КГБ Белоруссии, однако ведомство данную информацию не комментировало.

2 мая стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совбеза "за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего". Соответствующее решение было утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.