Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

Белухи-разведчики, украинские паспорта для 140 млн россиян и массовая скупка китайцами российских собак и кошек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У побережья Норвегии обнаружили белуху с креплением для камеры, Осло подозревает, что животное тренировали российские военные. Экологи в РФ подтвердили, что военные работают с китами-белухами, но данных об их использовании разведкой нет.

- Владимир Путин увидел перспективы создания общего гражданства РФ и Украины, подчеркнув, что русские и украинцы - единый народ и только выиграют от этого. Но начать выдачу паспортов он предложил с Михаила Саакашвили. С российским лидером не согласился Петр Порошенко, который призвал не давать россиянам украинское гражданство, иначе все 140 млн его примут. Тем временем в Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР.

- В Подмосковье задержаны семь участников ячейки "Исламского государства", запрещенного в России. В ФСБ сообщили, что граждане РФ и выходцы из Центральной Азии и Закавказья организовывали разбойные нападения в различных регионах, у них найдено огнестрельное оружие и боеприпасы.

- Проверкой скандального голосования на шоу "Голос. Дети" займутся эксперты по киберпреступности. Group ID изучит звонки и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов. Проверка может занять от недели до месяца.

- Россия впервые с 2006 года покинула пятерку мировых лидеров по тратам на оборону. В 2018 году эта статья расходов составила $61,4 млрд. В лидерах США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

- Китайцы стали массово скупать собак и кошек на Дальнем Востоке. Резкий спрос связывают с ограничением на ввоз домашних животных, которое власти Китая вводят с 1 мая 2019 года. Особенно популярны породы собак французский бульдог, мопс, мастифф и алабай. Среди кошек - бамбино, сфинкс, британская, мейн-кун и рэгдолл.