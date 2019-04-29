В Эстонии завели дело на министра информационных технологий и внешней торговли

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Эстонии возбуждено уголовное дело в отношении министра информационных технологий и внешней торговли Марти Куузика (Marti Kuusik) для проверки сообщений СМИ о том, что он годами морально и физически терроризировал бывшую жену.

"Поскольку мы имеем дело со столь серьезными обвинениями, то, как мне известно, было возбуждено уголовное дело, чтобы проверить обнародованные факты", - рассказал министр юстиции Райво Аэг (Raivo Aeg) в понедельник вечером Эстонскому телевидению.

Как сообщила пресс-секретарь Вируской (Viru) окружной прокуратуры Елена Филиппова, уголовное дело заведено по статье "Применение физического насилия".

Уголовное дело возбуждено в связи с публикациями в газете Eesti Ekspress.

Сам Куузик назвал статьи информационной операцией против него.

О непричастности Куузика к якобы недостойному поведению сообщила журналистам в понедельник и сама бывшая его жена Карин Куузик (Kari Kuusik).

В распространенном ею электронном письме она назвала "подлостью" то, что "пытаясь атаковать Марти, атакуют всю нашу семью, включая двух наших несовершеннолетних детей".

"Говорила журналистам ранее, повторю это и теперь, что Марти не применял насилие по отношению ко мне. Два инцидента, закончившиеся переломами руки, - это несчастные случаи, к ним Марти не имеет никакого отношения", - говорится в письме.

Марти Куузик входит в состав нового правительства Эстонии, которое приступило к деятельности в понедельник после приведения к должностной присяге.

Примечательно, что при подписании им текста присяги президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) демонстративно вышла на время из зала парламента. Она также отказалась поздравлять новое правительство, несмотря на то, что ей это предложил спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas).