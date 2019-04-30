В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям после воззвания Гуайдо

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на организацию Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

Эта мера была принята после того, как венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором объявивший себя президентом Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

Также Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у этой авиабазы.

Сразу после публикации видео Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.