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Порошенко и Зеленский договорились о встрече

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко во вторник позвонил своему преемнику Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах, они договорились вскоре встретиться и обсудить политику на российском направлении.

"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России", - говорится в тексте обращения Порошенко, опубликованном во вторник в его фейсбуке.

Порошенко пообещал, что последние недели своих президентских полномочий посвятит ужесточению санкций против России. "Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - заявил он.

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Он также сообщил, что во время телефонного разговора собеседники договорились встретиться в ближайшее время.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни одного шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента", - подытожил Порошенко.

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и был избран на пост президента Украинского государства. За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина

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