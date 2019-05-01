Представители Зеленского прокомментировали наличие у его жены квартиры в Крыму

По данным пресс-службы избранного президента Украины, из-за вхождения полуострова в состав РФ семья Зеленских никогда ей не пользовалась

Владимир Зеленский и его супруга Елена Фото: Reuters

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Супруга новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела недвижимость в Крыму в апреле 2013 года, до присоединения полуострова к России, утверждают в пресс-службе Зеленского.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

"Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве", - заявили в среду в пресс-службе.

Так представители Зеленского прокомментировали распространяемую в СМИ информацию о том, что его жена в 2013 году приобрела якобы за половину рыночной стоимости у бывшего народного депутата и бизнесмена Александра Буряка пентхаус в поселке Ливадия возле Ялты.

В пресс-службе указали, что эта квартира была официально задекларирована им как кандидатом в президенты в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину, - подчеркивается в сообщении. - Таким образом, эта очередная выдуманная "сенсация" - совершенно безосновательна".

Согласно поданной декларации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за 2017 году, которая предусмотрена законом, его супруге Елене Зеленской с апреля 2013 года принадлежит квартира площадью 129,8 кв. м стоимостью 1 млн 310 тыс. грн и парковочное место за 74 тыс. грн в поселке Ливадия возле Ялты.