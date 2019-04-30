Словакия и Венгрия в ближайшее время возобновят транзит российской нефти

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти, говорится в сообщении российского Минэнерго.

"Сегодня проведены конструктивные переговоры с представителями нефтетранспортных компаний Венгрии и Словакии, в ходе которых стороны подтвердили намерение в кратчайшие сроки восстановить транзит нефти", - отмечает министерство.

"В соответствии с предусмотренным графиком 29 апреля 2019 года нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия", поступила на ЛПДС "Унеча". После этого была продолжена подготовка и реализация мероприятий, связанных с вытеснением нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с российского и белорусских участков магистрального нефтепровода "Дружба", - отмечается в сообщении.

"С учетом этого поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 3-4-го мая, в то время как нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается до 7 мая 2019 года",- добавляет Минэнерго.

Загрязненная нефть

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало стандарт в десятки раз.

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Беларусь остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.

Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.