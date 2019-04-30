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Путин заявил о серьезном ущербе экономике и имиджу РФ из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба"

Он поручил изменить систему контроля качества нефти, так как "самоконтроля недостаточно"

Путин заявил о серьезном ущербе экономике и имиджу РФ из-за грязной нефти в трубопроводе "Дружба"
Фото: ТАСС, Александр Саверкин

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с попаданием грязной нефти в трубопровод "Дружба" нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный", - сказал Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

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В связи с этим инцидентом глава государства потребовал поменять систему контроля качества нефти, поступающей для прокачки. "Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему", - сказал он.

В свою очередь, Токарев сообщил, что "сейчас межведомственная группа, которая создана по поручению председателя правительства, как раз будет выходить с инициативой дополнить нормативную базу, отраслевые регламенты мерами, которые дополнительно усилят возможность контроля за приемом нефти в систему магистральных нефтепроводов".

"Сделайте обязательно и доложите председателю правительства", - отреагировал на это Путин.

Загрязненная нефть

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

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В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Беларусь остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN.

Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

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