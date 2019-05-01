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Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро

Мигель Диас-Канель заявляет, что кубинских военных в Венесуэле нет

Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро
Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в твиттере осудил угрозы президента США Дональда Трампа и заявил, что кубинских военных в Венесуэле нет.

"Мы решительно отвергаем угрозу Трампа о введении тотального эмбарго в отношении Кубы. В Венесуэле не проводятся военные операции с участием кубинцев, здесь нет кубинских военных", - написал Диас-Канель.

"Мы призываем международное сообщество прекратить опасную и агрессивную эскалацию и сохранить мир. Больше никакой лжи", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести мощные дополнительные санкции против Кубы в случае, если эта страна не выведет своих военных из Венесуэлы.

"Если кубинские военные и ополченцы не прекратят немедленно проводить военные и иные операции с целью "убить" или уничтожить конституцию Венесуэлы, то против Кубы будут введены тотальное эмбарго и санкции высшего уровня", - написал он в твиттере.

"Надеюсь, все кубинские солдаты быстро и мирно вернутся на свой остров", - добавил он.

США часто обвиняют Кубу в оказании поддержки властям Венесуэлы, столкнувшимся с массовыми акциями протеста оппозиции.

Куба США Венесуэла

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