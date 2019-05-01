Президент Венесуэлы Мадуро пообещал нации не сдаваться "империалистам"

По его словам, в больницы Каракаса в ходе беспорядков доставлены более 70 человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - дент Венесуэлы Николас Мадуро в телевизионном обращении к нации заявил, что не сдастся "империалистам".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая по телевидению после массовых протестов в Каракасе во вторник во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, заявил, что он не сдастся "империалистам".

Он также сообщил, что военно-воздушная база "Ла Карлота" в столице Каракаса, где ранее во вторник произошли ожесточенные столкновения, не была захвачена.

По словам президента, в больницы Каракаса доставлено более 70 человек, получивших ранения в столкновениях между сторонниками режима и протестующими. Из них 42 были ранены резиновыми пулями и двое получили огнестрельные ранения.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее, выступая перед сторонниками, Хуан Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.