Помпео пригрозил ответственностью тем, кто прибегает к насилию в Венесуэле

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео призвал к мирному решению ситуации в Венесуэле и пригрозил ответственностью тем, кто прибегает к насилию.

"Мы настаиваем на ненасильственном решении. Мадуро просто должен уйти. Это его время, у него нет ответов для венесуэльского народа, и Соединенные Штаты полны решимости помочь венесуэльскому народу в восстановлении демократии и начале строительства своей экономики", - заявил Майк Помпео в интервью CNN.

Между тем, госсекретарь США отказался прямо ответить, будет ли Мадуро разрешено безопасно отправиться на Кубу, куда он якобы пытался бежать.

"Господин Мадуро понимает, что будет, если он сядет в этот самолет. Он знает, чего мы ждем", - сказал Помпео.

Госсекретарь США также пообещал привлечь к ответственности всех виновных в насилии и настоятельно призвал все стороны найти мирное решение конфликта.

"Мы ясно показываем всем, что наблюдаем. Мы будем привлекать к ответственности тех, кто прибегает к насилию или совершает насилие в отношении венесуэльского народа, поэтому наступит день для привлечения к ответственности всех тех, кто участвует в этом. И мы призываем все стороны на местах решить вопрос мирным путем", - сказал он.

Майк Помпео также не стал говорить, обсуждали ли президенты России и США ситуацию в Венесуэле.

"Не хочу вдаваться во все обсуждения, которые были у нас с другими сторонами. Я уверен, что русские понимают американскую позицию и тот ущерб, который причиняется народу Венесуэлы", - заявил он.

Ранее глава госдепартамента сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, во вторник был готов покинуть страну, однако Россия его отговорила.

"Его самолёт был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, он (Николас Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.