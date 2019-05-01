Поиск

Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против властей в Венесуэле

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжить акции протеста против правительства.

"Завтра (по венесуэльскому времени - ИФ) все - на улицу", - написал он в твиттере в среду.

Гуайдо напомнил, что его соратники распространят информацию о том, где именно пройдут митинги. Целью этих мероприятий он назвал "прекращение узурпации".

Ранее оппозиционер предупреждал, что 1 мая начнет финальную стадию "операции по отстранению" от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако на практике первые акции оппозиции стартовали днем ранее.

Между тем, Мадуро, выступая по телевидению после массовых протестов в Каракасе во вторник во главе с Гуайдо, заявил, что он не сдастся "империалистам". Он также сообщил, что военно-воздушная база "Ла Карлота" в столице, где произошли ожесточенные столкновения, не была захвачена.

Венесуэла Хуан Гуайдо

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Переворот в Венесуэле

Вашингтон запретил американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой

Переворот в Венесуэле

МИД Венесуэлы назвал слова Помпео о планах Мадуро покинуть страну "фейком"

Конфликтующие стороны в Сирии согласовали часть спорных вопросов

Новый император Японии обратился к обществу

Новый император Японии обратился к обществу

Пять военных ранены в ходе беспорядков в Каракасе

Переворот в Венесуэле

Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро

Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро

Спецпрокурор США назвал краткую версию его доклада причиной путаницы в обществе

Спецпрокурор США назвал краткую версию его доклада причиной путаницы в обществе
Переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы Мадуро пообещал нации не сдаваться "империалистам"

Президент Венесуэлы Мадуро пообещал нации не сдаваться "империалистам"
Переворот в Венесуэле

Глава МИД Кубы заявил об отсутствии кубинских военных в Венесуэле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');