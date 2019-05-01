Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против властей в Венесуэле

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжить акции протеста против правительства.

"Завтра (по венесуэльскому времени - ИФ) все - на улицу", - написал он в твиттере в среду.

¡Mañana #ConTodoPaLaCalle!



Recordamos a todo el país que a través de @Presidencia_VE se difundirán los puntos de concentración a nivel nacional de la movilización de mañana #1M. #VamosVenezuela — Juan Guaidó (@jguaido) 1 мая 2019 г.

Гуайдо напомнил, что его соратники распространят информацию о том, где именно пройдут митинги. Целью этих мероприятий он назвал "прекращение узурпации".

Ранее оппозиционер предупреждал, что 1 мая начнет финальную стадию "операции по отстранению" от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако на практике первые акции оппозиции стартовали днем ранее.

Между тем, Мадуро, выступая по телевидению после массовых протестов в Каракасе во вторник во главе с Гуайдо, заявил, что он не сдастся "империалистам". Он также сообщил, что военно-воздушная база "Ла Карлота" в столице, где произошли ожесточенные столкновения, не была захвачена.