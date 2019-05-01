Найдено противоядие от ожогов самых ядовитых медуз в мире

Морская оса Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Австралийские ученые открыли антидот против яда морской осы - вида кубомедуз, которые считаются одними из самых опасных животных на Земле. Как отмечает The Guardian, возможно, морская оса не просто самая ядовитая медуза в мире, но и самое ядовитое существо на планете.

Исследователи университета Сиднея нашли противоядие, которое способно противостоять ожогу кубомедузы. Яда одной такой морской осы хватит, чтобы убить 60 человек.

Ожог причиняет невыносимую боль и приводит к некрозу кожи, а если доза яда достаточно велика, то к сердечному приступу и смерти в течение считанных минут.

Используя методику редактирования генов ученые нашли "молекулярное противоядие", которое блокирует симптомы ожога, если его нанести на пораженное место в течение 15 минут после встречи с кубомедузой.

Исследователи проанализировали миллионы клеток человека и выделили в каждой отдельные гены, затем добавили яд медузы и проверяли, какие клетки выживут. Авторы называют свое исследование первой попыткой понять, как работает яд с помощью рассечения клетки.

Противоядие, которое безопасно для человека и уже доступно, остановит отмирание клеток, предотвратит появление шрамов и полностью снимет боль. Пока неясно, способно ли это средство предотвратить сердечный приступ.

Эти медузы встречаются у берегов северной Австралии и в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. У морской осы может быть до 60 щупалец, длина которых может достигать трех метров.