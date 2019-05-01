Глава сенатского комитета США предложит Мюллеру возможность опровергнуть заявления Барра

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета по юридическим делам Сената США Линдси Грэм заявил, что планирует пригласить спецпрокурора Роберта Мюллера выступить перед его комитетом после того, как в среду на слушаниях на вопросы сенаторов ответил генпрокурор Уильям Барр.

"Я планирую его спросить, есть ли ему что сказать относительно беседы, с чем он не согласен? Если есть, он может прийти и рассказать нам", - сказал на заседании комитета Грэм.

"Я собираюсь дать ему шанс поправить ваши слова, которые он может считать неточными или вводящими в заблуждение", - добавил он.

Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.