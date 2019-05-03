Поиск

Полиция Токио начала расследование полетов дронов вблизи Императорского дворца

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Японская полиция изучает ряд свидетельских показаний о беспилотниках, которые летали в четверг вечером возле Императорского дворца и других мест в Токио, связанных с императорской семьей, сообщает газета Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Столичный департамент полиции начал получать сообщения от полицейских подразделений в центре Токио после 8 часов вечера о дронах, пролетающих вблизи Императорского дворца и имения Акасака, где сейчас проживает император Нарухито.

Кроме того, беспилотники были замечены возле домов других членов императорской семьи.

Свидетели также наблюдали дрон рядом с императорским кладбищем Мусасино в Хатиодзи на окраине Токио.

По словам очевидцев, беспилотники имели мигающие красные и белые огни.

Японские законы запрещают эксплуатацию беспилотников в 23 районах Токио, центральных районах городов, густонаселенных районах и вокруг аэропортов. Людям также запрещено запускать дроны ночью в любой точке страны.

Япония

Новости по теме

Новости

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына отпустили на свободу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Правозащитники сообщили о 300 пострадавших во время протестов в Венесуэле

Сенат США не преодолел вето Трампа по поддержке Саудовской Аравии в Йемене

Сенат США не преодолел вето Трампа по поддержке Саудовской Аравии в Йемене

Боевики попытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики попытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии

Что произошло за день: четверг, 2 мая

Переворот в Венесуэле

СМИ узнали о тайных переговорах венесуэльской оппозиции с близкими соратниками Мадуро

СМИ узнали о тайных переговорах венесуэльской оппозиции с близкими соратниками Мадуро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');