В Японии официально объявили об отречении императора Акихито

Новым императором 1 мая станет его старший сын Нарухито

Телетрансляция на улицах Токио Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил об отречении императора Акихито от престола после 30 лет правления, сообщает агентство EFE.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", - заявил Абэ на торжественной церемонии в императорском дворце.

Сам 85-летний император Акихито произнес свое прощальное послание, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи. "Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", - добавил он, передает японский канал NHK.

Император Акихито также выразил благодарность японскому народу.

В Японии, таким образом, завершается эра Хэйсэй - "Установление мира" (девиз правления), которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито. На смену Хэйсэй 1 мая, вместе с новым императором Нарухито (старшим сыном отрекающегося императора), придет эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, напоминают СМИ, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В связи с этим в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особой закон, который позволял Акихито отречься от престола.