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Новый император Японии обратился к обществу

Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией

Новый император Японии обратился к обществу
Император Японии Нарухито
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Император Нарухито в своем первом обращении к обществу в новом статусе пообещал действовать в соответствии с Конституцией и волей народа и поблагодарил покинувшего престол отца Акихито.

"Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу (...) Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире", - сказал Нарухито во время особой церемонии по вступлению на престол в зале "Сэйдэн Мацу-но-ма " императорского дворца.

"Когда я думаю о той важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство торжественности", - добавил он.

Нарухито пообещал, что вступая на престол, он будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

"Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его службу в качестве символа государства и единства народа Японии", - подчеркнул новый император Японии.

Император Японии отрекся от престола

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Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.Император официально ушел в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира". Он больше не будет выполнять никаких официальных обязанностей. Акихито даже не будет присутствовать на ритуалах по вступлению на престол собственного сына, чтобы не мешать новому императору. С восхождением на престол нового императора в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония". Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму. Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз - император Кокаку в 1817 году. Однако, отречение Акихито - прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.85-летний император Акихито произнес свое прощальное послание, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи. На церемонии присутствовала супруга Акихито императрица Митико, его сын Нарухито, главы всех трех ветвей власти Японии - законодательной, исполнительной и судебной, и представители органов местного управления.Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года. Новый император в отдельной церемонии унаследует императорские регалии - меч и драгоценности, а также императорские печати как доказательство его преемственности в качестве 126-го императора страны. На фото: наследный принц Японии Нарухито и принцесса Масако.Сотни человек собрались у Императорского дворца в Токио
Первая часть ритуалов прошла в Токио на территории дворца императора. Одетый в старинное одеяние Акихито посетил главное императорское святилище Касикодоро, чтобы сообщить о своем уходе синтоистским богам. По преданию это храм богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи.
Япония

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