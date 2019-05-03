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Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы
Майк Помпео
Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В настоящее время тысячи кубинских и сотни российских представителей взяли под контроль органы безопасности Венесуэлы, контролируют направления политики правительства страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сейчас мы слышим высказывания, что нам следует быть уверенными в том, что нет вторжения (иностранного - ИФ) в Венесуэлу. На деле оно уже существует. Кубинцы вторглись туда некоторое время назад, сейчас за ними последовали русские. Число кубинцев только в структурах безопасности Венесуэлы исчисляется тысячами, русских там сотни, если не больше", - сказал дипломат в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

По его утверждению, "мощный аппарат сил безопасности Кубы защищает Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) там, где он прячется".

Майк Помпео отметил, что кубинцы "проникли в Венесуэлу глубоко".

"Они контролируют экономику, разграбили страну. Они потребовали, чтобы Венесуэла предоставляла Кубе скидку на нефть в течение многих лет, нанося вред венесуэльскому народу", - заявил американский госсекретарь.

По его словам, "русские тоже присутствуют там, чтобы, в основном, защищать свои экономические интересы".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон не отвергает возможность военного варианта решения кризиса в Венесуэле, однако предпочитает вариант мирной передачи власти в этой стране.

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