Помпео обещал использовать армию США в Венесуэле в случае необходимости

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - США будут готовы подключить армию к решению венесуэльского кризиса, если в этом будет необходимость, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделает это", - сказал госсекретарь в среду в интервью Fox Business Network.

При этом он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.

Такое заявление прозвучало на следующий день после масштабных акций протеста в Венесуэле против президента страны Николаса Мадуро. Ожидается, что оппозиция продолжит проводить демонстрации в среду 1 мая.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее госсекретарь США Помпео заявил, что президент Мадуро, столкнувшись с протестами оппозиции, был готов покинуть страну.

"Его самолёт был на взлётной полосе. Насколько мы понимаем, он (Мадуро - ИФ) был готов улететь этим утром (во вторник утром по венесуэльскому времени - ИФ), но Россия сказала ему, что он должен остаться", - сказал он в эфире CNN.

Позднее его слова опровергли в МИД Венесуэле и в МИД России.