Поиск

На восток Индии пришел циклон "Фани" с порывами ветра до 200 км/ч

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В штат Одиша на востоке Индии пришел циклон "Фани" с порываим ветрами до 200 км/ч, сообщает газета The Economic Times.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек и разместиили их селят в лагерях временного размещения.

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата. Кроме того, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

"Фани" пришел со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, ожидаются мощные ливни и ветер.

Индия

Новости

Премьер-министр Японии Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Центризбирком зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Пентагон рассказал о планах Китая в сфере военного присутствия в мире

В Капитолии рассказали о поисках способов обеспечить оппозицию Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Помпео заявил, что РФ контролирует органы власти и политику Венесуэлы

Вторую обвиняемую в убийстве сводного брата Ким Чен Ына отпустили на свободу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Трамп подтвердил свое нежелание вторгаться в Венесуэлу

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Правозащитники сообщили о 300 пострадавших во время протестов в Венесуэле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');