На восток Индии пришел циклон "Фани" с порывами ветра до 200 км/ч

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В штат Одиша на востоке Индии пришел циклон "Фани" с порываим ветрами до 200 км/ч, сообщает газета The Economic Times.

Власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек и разместиили их селят в лагерях временного размещения.

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата. Кроме того, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

"Фани" пришел со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, ожидаются мощные ливни и ветер.