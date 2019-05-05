Более 30 человек стали жертвами урагана "Фани" в Индии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В результате урагана "Фани", обрушившегося на восточные районе Индии еще в пятницу, погибло не менее 33 человек, сообщили СМИ в воскресенье со ссылками на последние данные местных властей.

Скорость ветра циклона достигала 200 км/ч. Он срывал крыши, были нарушены энергоснабжение и связь в ряде районов. Убытки электросетей в результате разгула стихии превысили $173 млн.

Представители властей отметили, что число жертв могло быть значительно больше, если бы не была проведена предварительная эвакуация жителей опасных зон после получения информации о приближении урагана.

"Фани" пришел со стороны Бенгальского залива. По мнению метеорологов, регион не сталкивался с настолько сильным циклоном с 1999 года.