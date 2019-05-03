Российскому "киту-шпиону" понравилось в Норвегии и он отказывается уплывать

Белухе, похоже, нравится близость людей, она даже позволяет себя гладить

Фото: Reuters

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Белуха с креплением для камеры, которую на прошлой неделе заметили рыбаки Норвегии в прибрежных водах и сочли российской, отказывается покидать воды норвежского города Хаммерфеста, пишет газета The Washington Post.

По словам представителя управления рыболовства Норвегии Йоргена Вийга, кит удалялся от города максимум на 25 морских миль (порядка 46 км), и белухе, по его словам, вероятно, нравится близость людей, что является странным поведением для этого вида. Более того, кит даже позволял людям погладить себя по носу.

Вийг рассказал, что кита могут транспортировать в заповедник в Исландию. В таком случае "его шансы на выживание возрастут".

Ремень-пояс, который был на ките, когда его обнаружили, передан в норвежскую службу безопасности полиции. Детали расследования пока не сообщаются.

На прошлой неделе норвежские рыбаки заметили белуху, на теле которой, ближе в голове, был затянут пояс, а на нем было крепление для камеры. На ремне было написано латиницей "Оборудование Санкт-Петербурга" (Equipment St.Petersburg).

Норвежские военно-морские эксперты полагают, что эту белуху, вероятно, тренировали российские специалисты ВМС. По мнению профессора Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудана Рикердсена, "очень вероятно, что отношение к этому делу имеет специалисты ВМС РФ в Мурманске".

Рыбаки, которые первыми сообщили об обнаружении животного в прибрежных норвежских водах, рассказали, что животное было дружелюбным и ручным. По их словам, когда один из них спустился в воду, чтобы снять ремень с белухи, млекопитающее ничуть не испугалось. Это указывает на то, что белуха привыкла к тому, что рядом с ней находятся люди.