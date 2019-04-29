Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Белуху с креплением для экшн-камеры, обнаруженную у северного побережья Норвегии, вероятно, тренировали российские военные, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Агентство Associated Press со ссылкой на Управление рыболовства Норвегии отмечает, что военные очень заинтересовались необычной находкой, которую на прошлой неделе сделали местные рыбаки. Как сообщает норвежский канал NRK, ближе к голове кита они заметили стяжку, на которой находилось крепление для камеры GoPro. На ремне латиницей было написано Equipment St.Petersburg ("Оборудование Санкт-Петербурга").

Рыбаки рассказали, что животное было дружелюбным и ручным. Когда один из них спустился в воду, чтобы снять с белухи ремень, млекопитающее ничуть не испугалось. Это указывает на то, что белуха привыкла к тому, что рядом с ней находятся люди.

Белуха специального назначения

Норвежские военно-морские эксперты полагают, что белуху, вероятно, тренировали российские специалисты ВМС в рамках программы по подготовке водных млекопитающих для использования в качестве сил специального назначения. По мнению профессора Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудана Рикердсена, "очень вероятно", что к этому имеют отношение специалисты ВМС РФ в Мурманске.

В Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН "Интерфаксу" подтвердили, что российские военные работают с китами-белухами, однако данных об их использовании для разведки нет.

По словам сотрудника института, заместителя руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрия Глазова, белухи, в частности, использовались военными во время Сочинской олимпиады.

"В Санкт-Петербурге есть институт, который сотрудничает с военными по изучению животных для прикладных целей, он работает и в Казачьей бухте на Черном море и в Мурманске", - добавил он. При этом, по мнению ученого, точно неизвестно, могут ли белухи использоваться для разведки.

Глазов добавил, что есть вероятность, что кит просто "сбежал" из своего места содержания.