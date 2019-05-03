В Армении арестовали все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня, сообщил в пятницу защитник бывшего главы государства Ованес Худоян.
"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил он.
Находящийся под арестом Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.
Между тем, в начале апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал третью по счету жалобу, поданную адвокатами Кочаряна на арест подзащитного.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян был арестован в первый раз в июле 2018 года, в августе суд отменил арест. Суд повторно арестовал Кочаряна 7 декабря 2018 года.
Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.
Уголовное дело против Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.
Первого марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.