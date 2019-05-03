В Армении арестовали все имущество экс-президента Кочаряна, кроме пенсии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня, сообщил в пятницу защитник бывшего главы государства Ованес Худоян.

"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил он.

Находящийся под арестом Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.

Между тем, в начале апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал третью по счету жалобу, поданную адвокатами Кочаряна на арест подзащитного.