Сыну экс-президента Армении предъявили обвинения в отмывании денег

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение старшему сыну экс-президента республики Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну.

"Несколько дней тому назад Служба нацбезопасности предъявила мне обвинение по надуманному делу - отмывание каких-то денег, якобы, уклонение от выплаты налогов. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде", - заявил Кочарян в интервью местным СМИ.

Он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян "сконцентрировался на семье Кочаряна" еще со времен его работы журналистом и депутатом, отметив, что обвинения против его отца и его самого не имеют никакой основы.

Кочарян арестован по обвинению в свержении конституционного строя. Уголовное дело касается событий 2008 года, когда он покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

На минувшей неделе, 15 февраля Специальная следственная служба заявила, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего замминистра обороны Юрия Хачатурова и бывшего руководителя аппарата президента Армена Геворкяна.

По сообщению следственной службы, Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Оганян и Хачатуров обвиняются в свержении конституционного строя, Геворкян - в пособничестве свержению конституционного строя, получении взятки в особо крупном размере и легализации незаконного имущества.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".