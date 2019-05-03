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Число покинувших лагерь "Рукбан" сирийских беженцев превысило 11 тысяч

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Еще одной большой группе беженцев удалось покинуть лагерь "Рукбан", расположенный в контролируемой США зоне на сирийско-иорданской границе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"2 мая лагерь "Эр-Рукбан" по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска "Джлеб" удалось покинуть еще 1821 беженцу. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания. Всего с начала функционирования пункта пропуска "Джлеб" из лагеря "Эр-Рукбан" на подконтрольную властям САР территорию смогли выйти 11006 человек", - рассказал он на брифинге в пятницу.

"Всего по состоянию на 2 мая в места постоянного проживания с территории иностранных государств на территорию Сирии и с учетом лиц, перемещенных внутри страны, возвратилось 308 тыс. 109 человек", - отметил Купчишин.

В лагере "Рукбан" находятся несколько десятков тысяч беженцев. Лагерь расположен в односторонне созданной США зоне деэскалации "Эт-Танф" (граница Сирии и Иордании, рядом с американской базой "Эт-Танф").

Ранее Москва и Дамаск заявляли, что беженцы в "Рукбане" находятся в критическом положении, они испытывают острую нехватку продовольствия, теплых вещей и медикаментов.

В.Купчишин добавил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток боевики дважды обстреляли населенный пункт Акч-Баэр провинции Латакия".

Сирия

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