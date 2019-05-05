Центр по примирению в Сирии сообщил о создании новой группировки боевиков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - За последние дни в районах сирийских населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые планируют могут планировать атаку на город Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Из южной части Идлибской зоны деэскалации боевиками периодически осуществляются обстрелы позиций правительственных войск, дислоцированных в районе населенных пунктов Махарда и Скальбия.

При этом, по имеющимся данным, за последние дни в районах населенных пунктов Эль-Латамна и Кафер-Зайта, расположенных на юге Идлибской зоны деэскалации, наблюдается концентрация отрядов боевиков различных незаконных вооруженных формирований, которые объединяются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ)". Нельзя исключить, что ими создается ударная группировка, вероятной целью которой может стать наступление на город ХАМА", - сказал Купчишин.