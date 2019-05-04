США прекратят производить детали для F-35 в Турции в случае покупки Анкарой С-400

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти США должны будут перенести производство ряда деталей истребителей-бомбардировщиков F-35 из Турции, если эта страна не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400, заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Если Турция решит не отказываться от своего решения по С-400, то нам нужно будет перенести производство из Турции", - приводят его слова американские СМИ.

П.Шанахан добавил, что обсудил с руководителями компаний Lockheed Martin и United Technologies, какие есть варианты для продолжения производства самолетов уже без Турции.

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, а также - всех компонентов, необходимых для реализации связанных с этими самолетами проектов.